"المدينة 40".. "مقبرة الأرض" التي أنشأها ستالين ويخفيها بوتين 

2020/11/23 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد التاريخ بأن المأساة التي أحدثها مفاعل تشيرنوبل النووي تعد واحدة من أسوأ الكوارث النووية التي شهدها العالم، لكن مدينة أخرى حاولت موسكو إخفاءها على مدى سنوات، تتخطى بـ 2.5 مرة التسرب الإشعاعي الذي كشفته تشيرنوبل.

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