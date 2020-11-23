ليفربول يجتاح ليستر ويقتنص الوصافة

2020/11/23 | 01:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق ليفربول فوزا استعراضيا على ضيفه ليستر سيتي (3-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

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