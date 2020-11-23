أول موعد للإنتصار على كورونا في العراق

2020/11/23 | 01:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد المدير العام لصحة السليمانية صباح هورامي، موعد الانتصار وهزيمة فيروس كورونا، وهو أول موعد من نوعه يتوقع حدوثه منذ تفشي الجائحة في آذار 2020 في العراق.

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