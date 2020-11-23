2020/11/23 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_القادر_البصري ساهماً ،..يغمسُ يدهُ في النهرِوينسى أصابعَهُ في نسيج المياهليبتكرَ أحلاماً ،تقتصرُ على من أحبهمفي أولِ العشقِوهم يهمونَ لملامسةِ معصيةِالحكمةِ ،..وإيقاظ ِ القمرِ المراهقِ النائمِعلى السطوحِ القديمةِوهو يسكبُ فضتَهُعلى الأغطيةِوكوزِ الماءِوبقايا الشغفِفي فراشِ الأمسِهاهو الحلمُ يكبرُفي الطفولةِويصغرُ الآن ...حين أحجارُ البيتِ ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساهمَ - عبد القادر البصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساهمَ - عبد القادر البصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).