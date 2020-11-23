السُّودانُ والخَرَابُ القادمُ من جُوبا ..! - فيصل عوض حسن

2020/11/23 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن يجتهد انتهازيُّّو ما يُسمَّى جبهة ثوريَّة لإقناعنا بـ(خِدْعَة) السَّلام الشامل، القائم على شراكتهم مع القَتَلة وصُنَّاع الإبادة والاغتصاب والنَّهب، ويبدو أنَّ هذه (الخِدْعَة) قد انطلَت على الكثير من السُّودانيين، الذين (تَوَهَّموا) بأنَّ المُجرم البرهان وتابعه المُرتزق حميدتي وأزلامهما، سيمنحونا السلام/الأمن (المفقود)، عبر (صفقات) طَمْس الحقوق وتمكين تُجَّار الحرب والمُجنَّسين من مصايِر البلاد وال ......





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