خبراء يحذرون.. النظام الطبي في قطاع غزة قارب الحد الأقصى

2020/11/23 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء من أن يبلغ النظام الصحي في قطاع غزة حده الأقصى خلال الأسبوع القادم مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، الأحد.

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