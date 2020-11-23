كولومبيا.. 13 قتيلا على الأقل في مجزرتين

2020/11/23 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 13 شخصا على الأقل في مجزرتين وقعتا في منطقتين مختلفتين في كولومبيا، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

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