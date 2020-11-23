بريطانيا تدرس إصدار جوازات سفر للذين تلقوا التطعيم ضد كورونا

2020/11/23 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

تدرس الحكومة البريطانية، إمكانية إصدار جوازات سفر خاصة للمواطنين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للسماح لهم بحرية الحركة والتنقل.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن “الحكومة تتشاور لاصدار الجوازات الخاصة للسماح لأصحاب جوازات كوفيد-19 بالتنقل بحرية أكبر داخل المملكة، والقيام برحلات عمل، مقارنة مع أولئك الذين رفضوا الخضوع للتطعيم.”

وكانت الحكومة أعلنت أنها قد تسمح للبريطانيين، بالتجمع في مجموعات صغيرة لإحياء عيد الميلاد، لكن القيود الشديدة ستعود حتى حلول فصل الربيع، اذ سيكون تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين ممكنا.

بينما توقعت الصحفية البريطانية أن قرار الجوازات سيعلنه رئيس الوزراء، “بوريس جونسون”، في البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يعلن “جونسون”، في كلمته أمام النواب، عن انتهاء الحجر العام في المملكة، اعتبارا من 2 كانون الأول، على أن تعود بريطانيا إلى قيود محلية مع فرض إجراءات أكثر صرامة في العديد من المدن.

بينما أكد مكتب رئيس الحكومة البريطانية، “بوريس جونسون”، أن فترة الإغلاق الشامل المفروضة حالياً، ستتبع بثلاثة مستويات من القيود، لفك الإغلاق بشكل تدريجي.

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