2020/11/23 | 03:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 562 وفاة و28337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها ، إلى أنه تم رصد 562 وفاة جراء فيروس كورونا، وتسجيل 28337 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفاضا من 34767 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 49823 وفاة منذ ظهور الفيروس في شباط الماضي، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.409 مليون إصابة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).