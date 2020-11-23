بريطانيا بصدد إعلان إجراء جديد لمخالطي مرضى كورونا 

2020/11/23 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "ذا تلغراف" بأن الحكومة البريطانية، ستتخلى عن إجراءات العزل الذاتي المفروضة على الأشخاص المخالطين للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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