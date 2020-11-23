خبير أوروبي رفيع يتوقع

2020/11/23 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لاين، عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات العام 2019 قبل خريف العام 2022، معتبرا أن مؤشرات التعافي لن تظهر في الأسابيع المقبلة.

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