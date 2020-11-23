من بينها دولة عربية.. يونيسف تعلن موعدا لتوزيع لقاحات كورونا للمناطق الفقيرة 

2020/11/23 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، توزيع قرابة 2 مليار جرعة من اللقاحات لمكافحة مرض كوفيد-19، للدول الفقيرة مطلع العام القادم في عملية "عملاقة".

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