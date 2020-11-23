2020/11/23 | 05:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: محمد الأنصاري

استنفرت الجهات الخدمية والساندة وسخرت آلياتها وعناصرها حتى مطلع الفجر لسحب كميات المياه بين الأحياء والأزقة بعد يوم ممطر تسبب في غرق كثير من الاحياء والشوارع، بينما حملت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة الاتحادية وأمانة بغداد مسؤولية «غرق بغداد» .

وقال عضو اللجنة جاسم الحميداوي: إن “كمية الأمطار التي سقطت على بغداد لا تتجاوز الـ 75 ملم، وخلال أربع الى خمس ساعات، وهي قليلة مقارنة بالأعوام السابقة».

وأضاف الحميداوي، أن “عدم الصيانة المبكرة لمضخات المياه وخطوط التصريف في قناتي الجيش والشرطة؛ تسبب في غرق بغداد والمناطق المحيطة، هذه تتحملها الأمانة والحكومة المركزية».



وأشار الى أن “قناة الجيش فيها أكثر من 23 محطة تصريف على نهر دجلة، وهي قادرة على سحب كل كميات المياه لو تمت صيانتها مبكراً”، داعيا الى “تلافي الأزمة والقيام بخطوات عاجلة، لمنع وقوع كارثة خدمية جديدة».



عضو اللجنة جاسم البخاتي، أكد أن “أمطار السبت، كشفت ضعف أداء أمانة بغداد، وعدم استحضاراتها لموسم الشتاء”، وأضاف “يجب أن يكون للأمانة غرفة عمليات مهيأة لمتابعة تصريف المياه وتسليك الشبكات وغيرها، ومن المفترض أن تكون هذه الأمور مهيأة منذ شهر أيلول الماضي».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الخدمات: الحكومة والأمانة تتحملان مسؤولية «غرق بغداد») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الخدمات: الحكومة والأمانة تتحملان مسؤولية «غرق بغداد») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).