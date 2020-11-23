المركزي يخصص 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع

2020/11/23 | 05:12 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أعلنَت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إطلاق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية

والزراعية.

وذكر المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في بيان، انه «استناداً إلى توجهات الحكومة، في دعم الاقتصاد العراقي وتشجيع حركة الاستثمار وتشغيل الأيادي العاملة، ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آليات تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تتضمن تخصيص مبلغ (5) ترليونات دينار عراقي، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية».

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (38) الخاص بتمويل المشاريع، أن «المبادرة ستنعش الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية، من خلال استثمار الخبرات التجارية في شتى المجالات، والتي ستسهم في حركة السوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد».

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، «الآليات الخاصة بمنح القروض الكبيرة والميسرة، عبر المصارف الحكومية، لإنشاء المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، في عموم المحافظات، وتعديل الصيغة النهائية لتلك الآليات، لغرض إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة

بتنفيذها».

وحضر الاجتماع، رئيس هيئة المستشارين ونائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى المديرين العامين لمصارف التجارة العراقي والرافدين والصناعي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية للاستثمار.

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