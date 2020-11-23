مطالبات بمقاطعة كارفور بعد مقتل رجل أسود ضربا في البرازيل 

2020/11/23 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُظّمت تظاهرات عدّة مناهضة للعنصريّة، الأحد، في البرازيل أمام متاجر تابعة لمجموعة كارفور، احتجاجًا على مقتل رجل أسود تعرّض للضرب، الخميس، على يد رجُلي أمن أبيضَين في متجر في مدينة بورتو أليغري بجنوب البلاد.

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