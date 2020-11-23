بالأرقام.. النظام الإيراني يمول الإرهاب على حساب صحة مواطنيه

2020/11/23 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع تابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن مرشد إيران، علي خامنئي أعطى الأولوية لتمويل وكلاء النظام الإرهابيين وقوات الأمن على حساب رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون مرض كوفيد-19.

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