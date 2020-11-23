"اتهمت كوبا وفنزويلا بتزوير الانتخابات الأميركية".. فريق ترامب يوقف التعامل مع المحامية سيدني باول

2020/11/23 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأحد، أنّه لم يعد يعمل مع المحامية سيدني باول التي أثارت الجدل بعد إعلانها عن وجود عمليّات تزوير واسعة النطاق في انتخابات 3 نوفمبر من دون أن تُقدّم أدلّة إلى وسائل الإعلام.

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