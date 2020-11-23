البرلمان يتهم هيئة المستشارين بنقل نفايات مشعة

2020/11/23 | 07:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتهمَت لجنة الصحة النيابية، هيئة المستشارين بنقل نفايات مشعة خطيرة بين المحافظات من دون علم الجهات المختصة، بينما وقع 60 نائبا في البرلمان على طلب يتضمن الغاء لجنتي الامرين الديوانيين المرقمين 73 و 78 المعنيتين.

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