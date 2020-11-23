لجنة الاحتجاجات الشعبية في التيار الصدري تدعو الى تظاهرة تأييد حاشدة للصدر في ساحة التحرير غدا /موسع

2020/11/23 | 07:51 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/دعت اللجنة الخاصة بالاحتجاجات الشعبية في التيار الصدري الى تظاهرة تأييد حاشدة لزعيم التيار السيد مقتدى الصدر في ساحة التحرير يوم غد الثلاثاء .وجاء في بيان اصدرته اللجنة فجر اليوم الاثنين :" نحن مدعوون لنصرة وتأييد الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر، كما كنّا في كل المواطن..



لاجل طاعة الله سبحانه وحفظا للدين والمذهب والوطن.



فنهيب بكل المواطنين نساء ورجالا ، شيبا وشبابا ".كما دعت اللجنة في بيانها جميع الكوادر والمثقفين والمنظمات والاعلام للمشاركة الفاعلة في وقفة التأييد للصدر .وحددت اللجنة يوم غد الثلاثاء موعدا لانطلاق تظاهرة التأييد في (ساحة التحرير) الساعة الثالثة عصرا، وسائر المحافظات كل ضمن محافظته، باستثناء محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.وشددت على الجميع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية ، واهمها التباعد وارتداء القفازات والكمامات، وان يكون قدوم المتظاهرين الى ساحة التحرير باهازيج عراقية تتغنى بحب الوطن وحب آل الصدر الكرام، مع رفع العلم العراقي./انتهى

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