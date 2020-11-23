دعوة الى تظاهرة تأييد حاشدة للصدر في ساحة التحرير غدا

2020/11/23 | 07:51 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/دعت لجنة الاحتجاجات الشعبية في التيار الصدري الى تظاهرة تأييد حاشدة للسيد مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد ، وسائر المحافظات ، باستثناء محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، يوم غد الثلاثاء./انتهى

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