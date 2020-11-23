انسحاب نائب من الجبهة العراقية

2020/11/23 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب العراقي ميزر حمادي سلطان، انسحابه من الجبهة العراقية.

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