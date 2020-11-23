الحوثيون يعلنون استهداف منشآت أرامكو في جدة بهجوم صاروخي

2020/11/23 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جماعة الحوثيين اليمنية، الاثنين، إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع تديرها شركة أرامكو السعودية النفطية في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر.

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