الموارد تنجز تصاميم قناة البدعة في البصرة

2020/11/23 | 08:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكملَت وزارة الموارد المائية التصاميم النهائية لتحويل قناة البدعة من مفتوحة الى انبوبية بطول يبلغ 238 كيلومترا لايصال الحصص المائية لمحافظة البصرة.

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