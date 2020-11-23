وزير الزراعة يكشف استثمارات سعودية في تصنيع الألبان وخزن الحبوب

2020/11/23 | 08:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدَ وزير الزراعة، محمد الخفاجي، انه تم الاتفاق المبدئي، مع السعودية، على الاستثمار في تصنيع منظومات الري بالرش الحديثة، من خلال شركة الخزيف السعودية، لتجهيز الوزارة بهذه المنظومات.

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