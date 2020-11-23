بعد التطعيم بلقاح كورونا.. مسؤول أميركي يكشف موعد عودة ​الحياة إلى طبيعتها

2020/11/23 | 08:11 - المصدر: NRT عربية

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لقاح لعلاج كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد ان يبدأ التحصين ضد الفيروس.

ونقلت صحيفة" الغارديان" عن السلاوي، قوله في تصريحات صحفية، إن "موافقة التنظيمية على اللقاح الأول تعني أنه يمكن تطعيم الأميركيين الأوائل بحلول منتصف كانون الاول المقبل"، مضيفا أنه إذا سارت خطة توزيع التطعيم والتحصين على ما يرام، فيجب تطعيم عدد كاف من الأميركيين بحلول أيار 2021، مما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

واوضح انه "بحلول 11 أو 12 ديسمبر، آمل أن يتم تحصين الأشخاص الأوائل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في جميع الولايات".

وأشار السلاوي، إلى أنه من المتوقع أن تتقدم شركة موديرنا الأميركية بطلب للحصول على ترخيص تنظيمي قريبا على لقاحها، مؤكدا أنه يجب أن يحصل نحو 70 % من سكان الولايات المتحدة على اللقاح حتى تحدث مناعة قطيع حقيقة.

وتابع أنه "من المرجح أن يحدث ذلك في شهر أيار 2021، أو شيء من هذا القبيل بناء على خططنا.



آمل حقا وأتطلع إلى تحقيق ذلك".

وكانت شركتا "فايزر" و"يونتيك" الألمانية، تقدمتا الجمعة، بطلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا لدى وكالة الأدوية الأميركية، لتكونان بذلك أولى المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة.

وكان هذا الإعلان منتظرا منذ عدة أيام، بعد نشر نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 44 ألف متطوع في عدة بلدان، والتي وفقها، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 95% في الوقاية من كوفيد-19 دون آثار جانبية خطيرة.

ولم تشر وكالة الأدوية الأميركية إلى الوقت الذي تحتاج إليه لتقييم البيانات، لكن الحكومة الأميركية تتوقع منح الضوء الأخضر للقاح خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر.

وتخطط الإدارة الأميركية لتطعيم 20 مليون شخص في كانون الأول القادم، و30 مليونا آخر شهريا بعد ذلك، ومن المتوقع أن يكون عمال الرعاية الصحية والسكان الأكثر ضعفا، مثل المقيمين في دور رعاية المسنين، في المرتبة الأولى.

ر.إ

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