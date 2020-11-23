الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/23 | 08:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، نزولا من 17 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية إن 9 إصابات تعود لأشخاص وافدين من الخارج، في حين أن الإصابتين المتبقيتين تم تسجيلهما محليا في شانغهاي.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 86442، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.

المصدر: "رويترز"

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