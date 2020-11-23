القراءة الثالثة- الجملة الافتتاحية: قراءات في -رأس المال- - هشام روحانا

#هشام_روحانا (الفقرة 125:1 في النص الإنجليزي وهي الفقرة 49:1 في المصدر الألماني الطبعة الأولى من رأس المال)The wealth of those societies in which the capitalist mode of production prevails, presents itself as “an immense accumulation of commodities,”1 its unit being a single commodity.
Our investigation must therefore begin with the analysis of a commodity.أقترح ترجمة هذه الفقرة كما يلي:
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