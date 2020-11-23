حركة مقاطعة اسرائيل -B.D.S- بين النجاح الدولي واهمية نهوض المقاطعه المحليه - محمود خليفه

2020/11/23 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_خليفه نحو فهم لمهمات ودور وموقع فاعل للمقاطعه : المقاطعه مقاومه من طراز جديد ،مفتاحها الديمقراطيه والمشاركه صار واضحا بشكل جلي اهمية مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات الشاملة عليها ، كشكل رئيسي من اشكال المقاومة ،يمارسها ويقوم بها المجتمع بكامله من خلال برامج واليات واشكال نضاليه وتنظيميه ملائمه وتتميز بالمرونة وبالقدرة على استيعاب الجميع بغض النظر عن درجة الاستعداد ......





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