السعودية: الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله

2020/11/23 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المندوب الدائم للسعودية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عبد الله المعلمي، أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، مشيرا إلى إنه لن يكون هناك أحد "ساذج بما فيه الكفاية" للعودة إلى تلك الصفقة التي "أثبتت فشلها بالكامل".

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