ألمانيا وإسبانيا تحددان مواعيد بدء برامج التطعيم ضد كورونا

2020/11/23 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}حددت ألمانيا وإسبانيا، أمس الأحد، مواعيد بدء برامج التطعيم فيهما ضد فير وس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لتكونا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي، وربما في العالم، تحددان تاريخا لعملية التطعيم ضد الفيروس الذي أصاب أكثر من 58 مليون إنسان وتسبب بوفاة نحو 1.4 مليون شخص.

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