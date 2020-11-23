وفد وزاري عراقي عسكري ’رفيع’ يزور مصر

2020/11/23 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يعتزم وفد وزاري برئاسة وزير الــدفــاع جـمـعـة عــنــاد ســعــدون، زيــارة مـصـر الأسـبـوع الـحـالـي، ضـمـن أعمال اللجنة العراقية ـ المـصـريـة الـتـي عـقـدت مـؤخـرا فـــي بــــغــــداد.



ونقلت الصحيفة الرسمية عن مصادر، تابعها "ناس"، (23 تشرين الثاني 2020)، أن "وزيــر الـدفـاع سيلتقي نظيره المصري الفريق الأول مـحـمـد زكـــي، وسـيـقـوم بـــزيـــارات مــيــدانــيــة لــعــدد مـن مــصــانــع الـتـسـلـيـح المــصــريــة، وسـتـتـم مـنـاقـشـة الـبـنـود الـتـي تم الاتفاق عليها ضمن اللجنة الــعــراقــيــة ـ المــصــريــة الـخـاصـة بـالـدفـاع، لـيـتـم الـبـدء بتنفيذها عــلــى ارض الــــواقــــع".

وبين، أن "الـــوفـــد الــعــراقــي سـيـضـم شخصيات من بعض الوزارات".

وكــان رئـيـس الاتـحـاد المـصـري لـجـمـعـيـات المـسـتـثـمـريـن محرم هــلال، قـد أوضــح أن "الاتـحـاد يستعد للدخول فـي مناقشات مــــع وفـــــد وزاري عـــراقـــي، يــزور مـصـر الأســبــوع الـحـالـي لمــنــاقــشــة المـــشـــاركـــة بـتـنـفـيـذ مــشــروعــات تـنـمـويـة فــي الـبـلـد الـشـقـيـق".

وأضاف هلال، أن "الـعـراق بـــحـــاجـــة لــجــمــيــع الــبــضــائــع المــصــريــة، وسـيـسـهـم الاتــفــاق بـين الـحـكـومـتـين عـلـى الـــواردات المصرية مقابل النفط العراقي في زيـادة التبادل التجاري بين البلدين".

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