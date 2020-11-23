الزراعة تؤكد استمرار المباحثات مع الشركات السعودية لايجاد فرص استثمارية مناسبة

2020/11/23 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

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أراض زراعية

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الزراعة، عن استمرار المباحثات مع الشركات السعودية من أجل ايجاد فرص استثمارية مناسبة، فيما شددت على ضبط المنافذ الحدودية للحد من عمليات التهريب للمحاصيل الموفرة محليا.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في بيان أمس الأحد، 22 تشرين الثاني 2020، ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أكد ان هناك اتفاقا مبدئيا على استمرار المباحثات مع الجانب السعودي، بشأن الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي الأراضي ذات المياه المستدامة وخاصة بعد أن تعذر الاستثمار في المناطق المعتمدة على المياه الجوفية لاسباب فنية".

واضاف، انه تم الاتفاق المبدئي مع الجانب السعودي على إيجاد اراضي ذات مياه مستدامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لاجل أستثمار شركاتها في انشاء محطات الأبقار ومعامل الالبان، إضافة الى الصناعات التحويلية، فضلا عن إنشاء صوامع لخزن الحبوب.

واشار الخفاجي، إلى توجه البلدين نحو مشروع شراكة جديد يكتسب اهمية كبيرة خاصة وان العراق يعاني من قلة ترشيد المياه مما يتطلب احتياجه الى استخدامات حديثة ومقننة لتقانات الري الحديثة، مبينا ان شركة الخريف السعودية ستقدم تقنيات مياه متطورة للحفاظ على الثروة المائية العراقية وإيقاف الهدر من خلال الإستثمار في إنتاج منظومات الري المحوري، الحديث ولمختلف المساحات.

واوضح، ان الوزارة تشجع على الاستثمار لوجود اراضي كثيرة غير مستغلة زراعيا وتحتاج الى اموال طائلة لاستثمارها، مؤكدا ان الوزارة أعدت خريطة أستثمارية لكل الأراضي المتاحة للاستثمار وبالتنسيق مع الموارد المائية ووضعتها تحت تصرف الهيأة الوطنية للاستثمار كونها الجهة المختصة بهذا المجال.

وفي سياق آخر بحث وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، مع رئيس جهاز الامن الوطني الفريق الركن عبد الغني الاسدي، ضبط المنافذ الحدودية للحد من عمليات التهريب للمحاصيل الموفرة محليا، وتشديد العمل بالسيطرات والمفارز الامنية من اجل الحد من التهريب للمحاصيل الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد.

وبين أن هناك محاصيل مازالت تدخل الى الاسواق المحلية بكميات كبيرة دون رادع وخاصة من المنافذ والمعابر غير المسيطر عليها ومنها منافذ اقليم كوردستان وبالرغم مما تقوم به ادارة المنافذ والجهات الامنية الاخرى .

واعرب الخفاجي، بحسب البيان، عن امله بتعاون جهاز الامن الوطني في الحد من التهريب وخاصة في مجال انشاء سيطرات جديدة تأتي بعد المنافذ الحدودية وخاصة في حدود محافظتي ديالى وصلاح الدين وتعزز هذه السيطرات بأجهزة متطورة وكفاءات قانونية واجهزة امنية متنوعة المصادر من اجل الحد من المواد المهربة عبر السيطرات وخاصة منتجات الدواجن والبطاطا وغيرها ولها صلاحية البت في القضايا التي تحتاج سرعة الحزم .

ر.إ

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