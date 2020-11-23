نواب: الحكومة لاتبالي بملف السيادة وهناك تحركات لالزامها بإخراج القوات الأجنبية

2020/11/23 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد نواب من مختلف الكتل السياسية ان الحكومة غير جادة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، موضحين ان هناك تحركات لالزامها بإخراج تلك القوات في ظل تجاهلها لملف السيادة.وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل جابر لـ /المعلومة/، ان “تواجد القوات الأجنبية واستباحة الأجواء يعد خرقا للسيادة وفقدانها، إضافة الى ان من المستغرب احتواء السفارة الأميركية في بغداد على الاف الموظفين فضلا عن كبر مساحتها”.من جهته، بين النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الوجود العسكري الأمريكي سيتم مناقشته من قبل لجنة العلاقات الخارجية النيابية من اجل الوقوف على أسباب عدم اخراج تلك القوات من البلاد رغم تصويت البرلمان على الزام الحكومة باخراجها”.الى ذلك، ذكر النائب عن كتلة بدر البرلمانية، كريم المحمداوي لـ /المعلومة/، ان “قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الأجنبية لارجعة فيه والمطالبات مازالت مستمرة بهدف تطبيق قرار اخراج القوات الأجنبية”، محملاً الكاظمي مسؤولية البقاء الأجنبي وعدم تطبيق قرار البرلمان”.



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