العدل والزراعي يوقعان إتفاقية لتسديد مستحقات الدائنين الكترونياً

2020/11/23 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأبرمَت وزارة العدل اتفاقاً مع المصرف الزراعي التعاوني لتسديد المستحقات للمستفيدين الدائنين من خلال بطاقات الدفع الالكتروني.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ بوزارة العدل وكالة رعد سعد في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الدائرة وقعت اتفاقية مع المصرف الزراعي التعاوني تتضمن تسديد المستحقات للمستفيدين من خلال بطاقات الدفع الالكتروني وذلك لتسهيل استلام الدائنين لمستحقاتهم المالية من اي مكان وحسب رغبتهم دون الحاجة الى مراجعة مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات".

وأضاف: "هذا الاجراء جاء نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها البلد وتفشي جائحة كورونا".

وتابع أن "المشروع يسهم بتقليل الزخم الحاصل على المديريات وكذلك القضاء على نسبة كبيرة من الفساد المالي والاداري، اضافة الى تضمين الاتفاقية ارشفة الاضابير التنفيذية الكترونيا ما يؤدي الى الحفاظ عليها من التلف والضياع او السرقة، فضلا عن تطوير عمل الدائرة ومديرياتها من خلال الاسراع بانجاز المعاملات ودعم تجربة الحوكمة الالكترونية والانتقال الى الاسلوب التقني في اداء المهام العدلية".

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