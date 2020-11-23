المالية توقع اتفاقية إعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الألماني

2020/11/23 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة المالية، الاثنين، توقيع الوزير علي علاوي اتفاقية إعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الألماني.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزير المالية علي علاوي، وقّع في مبنى الوزارة اتفاقية إعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الألماني، بحضور رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة محمد العاني والسفير الألماني في بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي في بيانه، أن الاتفاقية الموقعة تضمنت منحتين، الأولى لبناء مستشفيات سريعة الإنشاء لدعم النظام الصحي في العراق لمواجهة جائحة كورونا، والثانية لدعم نشاط صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة في إعادة النازحين إلى ديارهم.

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