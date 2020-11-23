أبو الهيل: هدفي إعادة الأنصار لمنصة التتويج

2020/11/23 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةأوضح المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل الذي يقود الأنصار اللبناني أن هدفه إعادة الفريق لمنصة التتويج بعد غيابه لمدة قاربت العقد ونصف من الزمن.وقال أبو الهيل في تصريحات: «الأنصار يخطو خطوات جيدة في الدوري وطموحنا إعادة الفريق للتتويج بالقب بعد غياب طويل رغم القاعدة الجماهيرية الكبيرة له».وأشار: «آخر تتويج للأنصار كان على يد المدرب العراقي عدنان حمد واليوم أنا في مهمة لأكون المدرب العراقي الذي يعيد الأنصار بعد انقطاع طويل للتتويج بالبطولات».وبين أن إحراز لقب البطولة التنشيطية التي سبقت انطلاق الدوري منحهم دفعة معنوية للمنافسة بقوة، وصدارتهم للترتيب لا تعني الفوز باللقب حيث تنتظرهم مباريات مهمة.وأردف: «أعتقد أن لقاء النجمة سيكون مؤثرا بطريقنا نحو اللقب».أكثر المتضررينواعتبر أن فترة التوقف الحالية تضر كثيرا بالكرة اللبنانية لاسيما على المستوى البدني للاعبين. وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت إجراءات لإقفال البلاد من 14 حتى 30 من الشهر الجاري بهدف التخفيف من الإصابات بفيروس كورونا.وتابع إن الأنصار أحد أكثر المتضررين من فترة التوقف خصوصا وأنه متصدر للدوري اللبناني. وأضاف: «نتمنى أن تعود التمارين بشكل علني وأن تعود المباريات بشكل طبيعي». وأشار إلى أن الأنصار قد تعرض للعديد من الإصابات الجسدية وإصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ الفريق يتعافى تدريجيا خلال الفترة الحالية. وختم مطالبا اتحاد الكرة بإعادة عجلة الدوري في أسرع وقت وذلك من أجل عودة الحياة إلى الملاعب.

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