جعفر التميمي .. مهاجر عراقي يتغنى بنجاحاته المواطنون في اوسلو

2020/11/23 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اوسلو – واع – سندس الساعدي

نجح المهاجر العراقي جعفر التميمي، بشغل منصب مدير عام النقل العمومي في العاصمة النرويجية اوسلو.

وقال التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه غادر العراق في مطلع التسعينيات من القرن الماضي الى النرويج ، مبينا ان مشواره ابتدأ دراسياً فتعلم اللغة ودرس الادارة العامة وإدارة المشاريع.

واوضح، انه تدرج بالوظائف وشغل عدة مناصب محدثاً تغييرات ونجاحات مهدت له ان يتسلم منصب مدير عام النقل العمومي في العاصمة اوسلو وضواحيها بجميع وسائله من حافلات الركاب والقطارات والعبارات البحرية .

واشار الى انه احدث تطوراً ستراتيجياً وعمليات تعديل وتغيير سجلت استحساناً و رضاً لدى الموظفين والمستهلك بشكل عام .

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