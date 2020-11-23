خبير اقتصادي: الحكومة ستحاصر البلد ماليا وتدخله بمرحلة افلاس حقيقي

2020/11/23 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الحكومة ستحاصر البلد اقتصاديا وماليا بسبب سياساتها غير المدروسة، لافتا الى ان العراق سيدخل في مرحلة افلاس حقيقي في حال إبقاء الوضع على ماهو عليه من دون إيجاد معالجات حقيقية.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ذهاب الحكومة نحو استقطاع مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل سيقود الى غليان شعبي كبير، قد يؤدي الى اجتثاث الحكومة بالكامل”.وأضاف ان “توجه الحكومة نحو فرض الضرائب وخاصة على مزاد العملة سيودي الى ارتفاع سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة، إضافة الى ان فرض هذه الضرائب سيقود الى ارتفاع الأسعار بالمجمل”.وبين ان “ العراق سيعاني كثيرا في القترة المقبلة في ظل سياسات الحكومة الحالية وعدم السيطرة المالية او إيجاد خطة بديلة عن الاقتراض، حيث مازال الوضع مجهول في العام المقبل في ظل عدم تسليم الموازنة الى مجلس النواب”.



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