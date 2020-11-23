سيطرة وهمية تقتل منتسبا وتختطف 3 أشخاص في الأنبار

2020/11/23 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي، عن قيام مسلحين بنصب سيطرة وهمية غرب محافظة الأنبار وتم خلالها قتل منتسباً واختطاف 3 أشخاص....

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