خطة بـ1,7 تريليون دولار.. تغير المناخ على رأس اهتمامات بايدن

2020/11/23 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي زمام الأمور في البيت الأبيض، يتوقع الخبراء تغير شبة كامل لسياسات الولايات المتحدة في قضايا المناخ، وفق تقرير نشره موقع "فويس أوف أميركيا".

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