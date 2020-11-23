نائب عنها: بادية المثنى بالإمكان منحها فرصا استثمارية محلية بدلا من التوجه للسعودية

2020/11/23 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن محافظة المثنى باسم خزعل، ان بادية المثنى بالإمكان استثمارها محليا بدلا من المستثمر السعودي، لافتا الى ان العراق يمتلك مياه جوفية بكميات هائلة وبالامكان الاستفادة منها.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الاستثمار السعودي ليس مهم لمحافظة المثنى وماتطرحه الرياض بالإمكان ان تطرحه بغداد وبمواصفات افضل، حيث بإمكان المستثمر المحلي انتاج شيء مماثل لما تنتجه السعودية في لو استثمرت في البادية”.وأضاف ان “الاستثمار في العراق عبارة عن مهزلة وتستخدم المزادات الاستثمارية للحصول على الإعفاءات الضريبية وامتيازات دون ان يتم المباشرة بأي مشروع”.واكد ان “ العراق يمتلك كميات هائلة من المياه الجوفية، وهي ثروة يجب عدم اهدارها ومنحها كاستثمارات للسعودية قد لاتحقق المرجو منها، حيث ان الاستثمار السعودي لن يأتي بنتائج كبيرة كالتي يتمناها المواطن العراقي”.



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