الإعلامي صادق الشمري: تفاعلي مع الجمهور مهد لشهرتي واستقطب المتابعين

2020/11/23 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- فاطمة رحمة

من يتابع اسلوبه في تقديم البرامج او حواره مع ضيوف النشرات الإخبارية سرعان ما يدرك ثقافته القانونية التراكمية التي جعلته محاورا من طراز خاص، عارفا بادوات عمله، ملما بثقافة إعلامية جعلته يحتل مكانة بين الإعلاميين المميزين ليس على مستوى المؤسسة التي يعمل فيها فحسب انما على مستوى المؤسسات الإعلامية الأخرى.

انه مقدمة البرامج ومذيع نشرة الأخبار على قناة العراقية الإعلامي صادق الشمري، الإعلامي النشط على منصات التواصل الاجتماعي، والمعروف بإيصاله مشاكل المواطنين وطرحها الى الرأي العام بمهنية عالية تجعل استجابة المسؤولين للقضايا التي يطرحها سريعة.

وكالة الأنباء العراقية (واع) التقت الإعلامي المميز صادق الشمري واجرت معه هذا اللقاء، حيث يقول الشمري إن" عمله كناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، مهد لشهرته واستقطب المتابعين لصفحته الشخصية "، عادا " هذا النجاح مسؤولية لا تقل أهمية عن قراءة الأخبار من على الشاشة لأن الاثنين يؤديان الى إيصال المعلومة الحقيقية للناس لتحميهم من مواقع الابتزاز والكذب وبث الشائعات والطابور الخامس".

واكد الشمري انه " يحاول على قدر الإمكان خلق نوع من التوازن في وقته في العمل بالعراقية وبين الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور".

واشار الى ان "من شروط المذيع الناجح هو عدم إعطاء نفسه نسبة من الكمال، ويجيد التفاعل مع الخبر من خلال الإيحاءات باحساس حسب الموضوع ان كان محزنا او مفرحا" مؤكدا انه " يحب البرامج التفاعلية التي تجمع الجمهور داخل الاستوديو او في مكان مفتوح، مع الضيوف".

ولفت الشمري الى ان " الجمهور اصابه الملل من السياسة ويريد إعلاما له علاقة بحياته اليومية مثل الخدمات والرواتب وسواها"، مبينا انه " يتمنى ان يكون حلقة ربط بين المواطن واصحاب القرار، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون".

وتابع: "بدأت خطوة الألف ميل من البصرة، حيث كنت أدرس القانون نزولا عند رغبة والدي، وبعد تخرجي من كلية القانون في جامعة البصرة عملت ضمن ملاك مكتب قناة العراقية مراسلا ومقدم برامج رياضية واجتماعية، ومن هذه البرامج (حلوة البصرة) و(مرسى الرياضية) في العام 2006" مضيفا: "إستدعتني إدارة الشبكة الى بغداد للعمل في الأخبار الاقتصادية والصحافة ومن ثم مقدم برامج سياسية ومذيع لنشرة الأخبار".

وبين انه " سبق أن عمل في العديد من وكالات الأنباء التي أكسبته خبرة إعلامية لكن ولاءه وحبه يبقى لقناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي".

وعن حياته الشخصية قال الشمري إن " زوجته إعلامية ايضا وهي سر سعادته ونجاحه ويعود لها الفضل في كل ما هو جميل في حياته"، مشيرا الى انه " يعشق كرة القدم ومتعصب جدا لناديي الزوراء وريال مدريد وان اول مباراة شاهدها في الملعب كانت بصحبة والده في العام 1998 بين الزوراء وبيروزي الإيراني وانتهت بالتعادل".

وصادق محمود احمد الشمري بكالوريوس قانون من جامعة البصرة ولد في قضاء العزيزية في محافظة واسط، ويعمل مذيعا ومقدم برامج في قناة العراقية الإخبارية.

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