الصحة الألمانية : الإعلان عن بدء برنامج التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل

2020/11/23 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان أن بلاده قد تبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر المقبل.



وقال سبان في مقابلة صحفية: “هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.



بعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور بحملات التطعيم”.ولفت إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية في البلاد أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا يسير على ما يرام.وأكد سبان أن ألمانيا حجزت أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات عبر المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.انتهى / 25م

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