بينها قمة النوارس والصقور.. 5 مباريات بالممتاز اليوم على هذه القنوات

2020/11/23 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تقام اليوم الاثنين (23 تشرين الثاني 2020) خمس مباريات، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري الكرة الممتاز، بينها لقاء القمة الذي يجمع الزوراء والجوية.

وقال مراسل (بغداد اليوم):" وتسكتمل الجولة الرابعة اليوم الاثنين بلقاء يجمع نفط ميسان والسماوة على ملعب ميسان الاولمبي، فيما يستضيف النجف الميناء في ملعبه المفترض (الكرخ)، ويحل الحدود ضيفا على الصناعات الكهربائية في ملعب الصناعة، ويواجه أمانة بغداد الطلبة على ملعب الاول، وتقام المباريات الاربعة عند الساعة الثانية ظهراً".

واضاف:" المباراة الاهم في الجولة هي مواجهة الزوراء والجوية على ملعب كربلاء عند الساعة الخامسة والنصف مساءً والتي يصعب التوقع بنتيجتها، حيث يسعى الجوية الى الثبات على الصدارة، بينما يحاول الزوراء الزحف الى قمة القائمة".

وبين:" الجوية أعلن عن غيابات كثيرة في هذا اللقاء، فمن كان بداعي الاصابة هم ستة لاعبين، يقف في مقدمتهم اللاعب أحمد ابراهيم الذي يخضع للحجر الصحي لاصابته بفيروس كورونا، إضافة لخمسة لاعبين كانت إصاباتهم بدنية وهم، محمد الباقر ومصطفى معن وشريف عبد الكاظم وامجد راضي ومحمد قاسم، بينما يتمتع علي حصني بإجازة".

واوضح:" الفريقان التقيا عبر التاريخ (75) مرة، الفوز للزوراء كان في (27)مباراة، وللجوية (25) لقاء، وحضر التعادل (23) مرة".

النجف والميناء..



الساعة الثانية ظهرا..



على القناة الرياضية العراقية

الزوراء والجوية..



الساعة الخامسة والنصف مساءً...



على القناة الرياضية العراقية

وكانت الجولة الرابعة قد افتتحت امس الاحد، بفوز اربيل على الديوانية، والشرطة على القاسم، وتعادل زاخو والنفط والكهرباء ونفط البصرة.

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