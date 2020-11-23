تقرير: بايدن ينوي تعيين السمراء ليندا غرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة

2020/11/23 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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ينوي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.ونقل موقع أكسيوس الإلكتروني، أمس الأحد، عن مصادر قريبة من بايدن، في الحزب الديمقراطي، قوله إن ”تعيين غرينفيلد، وهي امرأة سوداء شغلت منصبا دبلوماسيا رفيعا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، يهدف إلى رفع الروح المعنوية والمساعدة في الوفاء بتعهد بايدن باختيار حكومة متنوعة“.وعملت غرينفيلد، مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد أوباما، من عام 2013 حتى عام 2017.كما قادت السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء خلال أحداث عصيبة مثل تفشي فيروس إيبولا على نطاق واسع في غرب أفريقيا.

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