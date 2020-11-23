التربية تتخذ 4 اجراءات لتهيئة الطلبة إلى العام الدراسي الجديد

2020/11/23 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التربية، اليوم الإثنين، مباشرتها بإجراءات مختلفة تتعلق بتهيئة الاطفال النازحين للعام الدراسي الجديد، بطرق مختلفة.

وقـال المتحدث الرسمي باسم الــوزارة حيدر فـاروق في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “الـوزارة باشرت تهيئة مـــدارس الــنــازحــين بـالمـسـتـلـزمـات الـتـربـويـة من الـرحـلات والقرطاسية والكتب للنهوض بــواقــعــهــم بــالــتــزامــن مــع قـــرب بـــدء الــعــام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021”.

وتابع، أن “الوزارة تتجه لتسوية المشكلات التي يواجهها التربويون من النازحين في المخيمات واقليم كردستان” مبيناً أن “الوزارة تعمل على توفير مقعد دراســي لـكـل طـالـب او طـفـل عـائـد الـى سكنه الاصلي، بعد تعرض اسرته للنزوح بسبب العمليات الارهـابـيـة خــلال الـسـنـوات القليلة المـاضـيـة”.

وبين، أنه “تـم التنسيق مع المنظمات الـدولـيـة بـهـذا الـصـدد لـزيـادة الدعم النفسي للطلبة الـنـازحـين”، مـشـيـراً إلى أن “المنظمات ساهمت بعودة 3 الاف و380 طالبا متسربا إلى مقاعد الدراسة في محافظة كـركـوك اسـتـعـدادا لـلـعـام الـدراسـي الجديد بعد تشكيل لجان ميدانية تطوعية مكونة مـن 64 متطوعاً، لاجــراء احصائية وقاعدة بيانات بالطلبة المتسربين لوضع خطة لمعالجة وضعهم التعليمي بحسب عمر كل منهم وهناك توجه في أغلب المحافظات بهذا الـصـدد، بـهـدف تـأمـين إعـادتـهـم الـى المقاعد الدراسية ضمن برنامج العودة الى التعليم”.

وذكر أنه “تم القيام بجولات ميدانية استهدفت أكـثـر مـن 3000 أســرة فـي أقـضـيـة المـوصـل وتلعفر والبعاج وسنجار ونواحي القيروان وربـيـعـة للتوعية بـاعـادة اولادهــم المتسربين الــى مـقـاعـد الــدراســة، للقضاء عـلـى ظـاهـرة الـتـسـرب، فـضـلا عـن الـتـواصـل مـع 11 الـف طالب وطالبة عبر المنصات الالكترونية لشرح اهمية التعليم وكيفية استخدام منصة نيوتن التعليمية والتعامل معها”. “.

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