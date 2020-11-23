الولايات المتحدة.. 1476 وفاة و184591 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/23 | 09:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة

الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1476 وفاة

و184591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في

الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز في بياناتها، أن إجمالي

عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع

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