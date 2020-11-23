2020/11/23 | 09:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل عن وزير الصحة الألماني ينس سبان

قوله إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء

لقاحات كوفيد-19 الشهر المقبل، مع احتمال

تمديد إجراءات العزل الحالية حتى 20

ديسمبر.

وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو

للتفاؤ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تمدد العزل وتبدأ التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تمدد العزل وتبدأ التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).