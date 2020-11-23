نائب عراقي: تصدير النفط بسعر ١٥ دولارا للاردن هدر كبير

2020/11/23 | 09:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب النائب منصور البعيجي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قرار تخفيض سعر برميل النفط للاردن والغاء الاستثناء الخاص باعفاء بعض البضائع الاردنية من التعرفة الكمركية على اعتبار ان البلد والشعب العراقي لايستفيد شيئا من هذا الامر نهائيا .وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “جميع بلدان العالم تقدم مصلحة شعبها على مصالح شعب البلدان الاخرى وان هذا التخفيض بسعر برميل بيع النفط واستثناء البضائع الاردنية تعود للمنفعة الى المملكة الاردنية ولا تعود باي منفعه تذكر الى البلد او الشعب العراقي باي شي يذكر”.وأضاف ان “الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جميعا وليس العراق وحده يحتم على الحكومة العراقية تسخير كافة امكاناتها لخدمة شعبها خصوصا وان البلد يشهد ازمة كبيرة ويعتمد على بيع النفط بالدرجة الاولى لذلك يجب ان يتم التعامل بهذا الملف مع جميع البلدان بالتساوي وبدون اي استثنائات تذكر لأي بلد كان”.واوضح البعيجي أنه “بعد قرار اوبك بتخفيض تصدير الانتاج العراقي للنفط تضرر البلد كثيرا هنا اصبح الامر لزاما على الحكومة ان تلغي الاستثنأت سواء كان مع الاردن او غيرها من اجل خدمة شعبها وبلدها من الازمة الاقتصادية التي يمر بها وان تقدم مصلحة البلد على جميع المصالح وهذا حق طبيعي لايمكن المساومة او التفاوض عليه”.



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