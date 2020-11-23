كلوب: صلاح تعافى من كورونا ويستعد للعودة لليفربول

2020/11/23 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أن نجم "الريدز" المصري محمد صلاح، سيعود للتدريبات استعدادا للقاء الذي سيجمع الفريق الإنجليزي بأتلانتا ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

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